Видеообращение студентов рязанского филиала МГИК собрало больше 15 тысяч просмотров
Студенты рязанского филиала МГИК обратились к министру культуры РФ Владимиру Мединскому и губернатору Николаю Любимову в стихотворной форме. Видео, опубликованное в сообществе #заРФМГИК, к утру 9 сентября собрало более 15 тысяч просмотров.
- Не было печали нашей, с нами были вы дружны, а как встретились с бедою - стали сразу не нужны, - недоумевает молодежь.
Напомним, ректор МГИК Арсений Миронов во время визита в Рязань сообщил о закрытии филиала в 2020 году. Студентам и их наставникам предложили перевестись в головной вуз с заселением в общежитие.
Это решение вызвало большой общественный резонанс. Официально заявленная причина – «критическое» состояние здания и опасность продолжения учебного процесса. Неофициально же сообщалось о принятом в Рособрнадзоре решении об отзыве лицензии.
Ранее инспекция по охране ОКН охарактеризовала общее состояние «Здания бывшей партийной школы» на Ленина, 1/70 как неудовлетворительное, однако о какой-либо опасности для людей речи не шло. Более того, велась разработка проекта работ по сохранению объекта культурного наследия. На сами же работы денег выделено не было.
Теперь студенты упрекают чиновников в молчании и невмешательстве. Перед публикацией обращения они вспомнили, как в 2017 году Николай Любимов заявлял о намерении договориться в Москве по поводу капитального ремонта здания Рязанского института культуры.
Мединскому и Любимову от студентов. #ЗАРФмгик.Источник - vk.com/zarfmgik
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Против закрытия в Рязани института культуры создали петицию
На портале change.org опубликовали петицию, адресованную министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Согласно документу, рязанский филиал МГИК собираются ликвидировать. (ПОДРОБНОСТИ)
ИСТОЧНИК KP.RU