Видеообращение студентов рязанского филиала МГИК собрало больше 15 тысяч просмотров

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-09T11:10:01+03:00

Они недоумевают, почему власть имущие не вмешиваются в ситуацию с закрытием альма-матер

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Студенты рязанского филиала МГИК обратились к министру культуры РФ Владимиру Мединскому и губернатору Николаю Любимову в стихотворной форме. Видео, опубликованное в сообществе #заРФМГИК, к утру 9 сентября собрало более 15 тысяч просмотров.

- Не было печали нашей, с нами были вы дружны, а как встретились с бедою - стали сразу не нужны, - недоумевает молодежь.

Напомним, ректор МГИК Арсений Миронов во время визита в Рязань сообщил о закрытии филиала в 2020 году. Студентам и их наставникам предложили перевестись в головной вуз с заселением в общежитие.

Это решение вызвало большой общественный резонанс. Официально заявленная причина – «критическое» состояние здания и опасность продолжения учебного процесса. Неофициально же сообщалось о принятом в Рособрнадзоре решении об отзыве лицензии.

Ранее инспекция по охране ОКН охарактеризовала общее состояние «Здания бывшей партийной школы» на Ленина, 1/70 как неудовлетворительное, однако о какой-либо опасности для людей речи не шло. Более того, велась разработка проекта работ по сохранению объекта культурного наследия. На сами же работы денег выделено не было.

Теперь студенты упрекают чиновников в молчании и невмешательстве. Перед публикацией обращения они вспомнили, как в 2017 году Николай Любимов заявлял о намерении договориться в Москве по поводу капитального ремонта здания Рязанского института культуры.

Мединскому и Любимову от студентов. #ЗАРФмгик.Источник - vk.com/zarfmgik

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ИСТОЧНИК KP.RU