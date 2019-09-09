21-летней житель Астрахани приехал в Рязань, чтобы вступить в связь с 12-летней девочкой

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-09T10:56:59+03:00

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Вынесен приговор 21-летнему жителю Астрахани, который обвинялся в преступных действиях полового характера в отношении 12-летней рязанской девочки.

Следствием установлено, что молодой человек из южного города познакомился по интернету с несовершеннолетней жительницей Рязани. Долгое время они переписывались в сети, в том числе на очень интимные темы. В сентябре 2017 года парень приехал в Рязань и совершил половые сношения с ребенком. Кроме того, все происходящее он снял на видео, а затем еще и изготовил ролик порнографического характера.

Расследованием уголовного дела занимать следователи Железнодорожного МСО города Рязань СК России по Рязанской области. Молодого человека обвиняли по трем статьям: «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста» и «Видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».

Суд приговорил парня к пяти года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU