За несостоявшуюся взятку в военкомат рязанцам присудили огромные штрафы

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-09T10:47:44+03:00

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Рязанские следователи довели до суда дело о покушении на посредничество в передаче взятки. Осуждены в итоге четверо – два жителя Рязани и два скопинца, сообщает пресс-служба регионального Управления СК РФ.

В апреле прошлого года жительница Скопина сообщила знакомой, что может помочь устроить ее сына на срочную службу в пределах родной области. Разумеется, за деньги.

Мать ради такой возможности нашла аж 160 тысяч рублей. Ее знакомая тем временем обзавелась тремя подельниками. В итоге из этой суммы 130 тысяч они оставили себе, а оставшиеся 30 тысяч планировали отдать военному-посреднику, которого только планировали искать.

Когда делом занялись правоохранители, мать во всем призналась и дала подробные показания, в итоге ее от наказания освободили.

Четверо же подельников свою вину так и не признали, причем в ходе следствия выдвигали разные версии произошедшего. Однако доказательств хватило: всем четверым посредникам так и не состоявшейся сделки присудили штраф – по 100 тысяч рублей каждому.

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ИСТОЧНИК KP.RU