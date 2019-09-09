Рязанское предприятие поплатилось за желание сэкономить на уволенном работнике

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-09T09:15:56+03:00

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Чтобы сэкономить на зарплате, НДФЛ и обязательных взносах, рязанское ООО «Интермебель» сделало вид, что уволенный сотрудник никогда на предприятии не работал. Защищать свои права мужчине пришлось в суде.

С января 2016-го по июнь 2018-го истец трудился сборщиком мебели, а затем был уволен директором без объяснения причин. Тогда-то и выяснилось, что работодатель не только не заключил трудовой договор, но и не сделал соответствующую запись в трудовой книжке.

В итоге, получив только часть денег за последние два месяца работы, мужчина подал иск, чтобы доказать факт трудовых отношений и получить свое. В итоге Октябрьский районный суд, а после апелляции и областной, обязали ООО «Интермебель» расплатиться с истцом, компенсировать ему моральный вред, а также произвести отчисления НДФЛ, обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU