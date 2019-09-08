2019-09-08T18:06:59+03:00
Общество

Рязанские садоводы померились кабачками

На празднике урожая «Спожинки» плоды взвешивал самый известный рязанский весовщик Иосиф Пятунин
Владимир ФРОЛОВ
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На взвешивание все земледельцы плоды своих трудов приносили Иосифу ПятунинуНа взвешивание все земледельцы плоды своих трудов приносили Иосифу ПятунинуФото: Владимир ФРОЛОВ
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Самый известный весовщик Рязани, знакомый всем хоть раз гулявшим в выходной день по улице Почтовой, на фестивале «Спожинки» 7 сентября взвесил самые крупные овощи и фрукты, выращенные рязанскими садоводами. На праздник урожая его пригласили журналисты. «Комсомольская правда» подготовила вместе с «Союзом садоводов России» призы для товариществ, где выросли гигантские плоды.

Сравнение итогов Иосиф Григорьевич проводил вместе с Александром Лукинским Фото: Владимир ФРОЛОВ

Сравнение итогов Иосиф Григорьевич проводил вместе с Александром ЛукинскимФото: Владимир ФРОЛОВ

Взвешивание происходило на электронных весах, поверенных в Рязанском Центре стандартизации и метрологии. За сравнением показателей, которое производилось с председателем регионального отделения «Союза садоводов» Александром Лукинским, могли наблюдать все желающие. Награждение проводил заместитель регионального министра сельского хозяйства Виталий Костиков.

Вручение призов за самые крупные овощи и фрукты Фото: Владимир ФРОЛОВ

Вручение призов за самые крупные овощи и фруктыФото: Владимир ФРОЛОВ

Лучшими показателями 2019 года по весу оказались:

Тыква – 18 кг 575 г

Капуста – 7 кг 825 г

Кабачок – 6 кг 225 г

Капуста кольраби – 3 кг 390 г

Свекла – 1 кг 715 г

Гроздь винограда – 1 кг 650 г

Огурец – 1 кг 455 г

Картофель – 800 г

Морковь – 765 г

Баклажан – 610 г

Груша – 460 г

Яблоко – 420 г

Если у кого-то из читателей на собственном участке овощи и фрукты бывают больше, рекомендуем на следующий год принести их на «Спожинки» и выставить на конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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