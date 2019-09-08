Рязанские садоводы померились кабачками
Самый известный весовщик Рязани, знакомый всем хоть раз гулявшим в выходной день по улице Почтовой, на фестивале «Спожинки» 7 сентября взвесил самые крупные овощи и фрукты, выращенные рязанскими садоводами. На праздник урожая его пригласили журналисты. «Комсомольская правда» подготовила вместе с «Союзом садоводов России» призы для товариществ, где выросли гигантские плоды.
Сравнение итогов Иосиф Григорьевич проводил вместе с Александром ЛукинскимФото: Владимир ФРОЛОВ
Взвешивание происходило на электронных весах, поверенных в Рязанском Центре стандартизации и метрологии. За сравнением показателей, которое производилось с председателем регионального отделения «Союза садоводов» Александром Лукинским, могли наблюдать все желающие. Награждение проводил заместитель регионального министра сельского хозяйства Виталий Костиков.
Вручение призов за самые крупные овощи и фруктыФото: Владимир ФРОЛОВ
Лучшими показателями 2019 года по весу оказались:
Тыква – 18 кг 575 г
Капуста – 7 кг 825 г
Кабачок – 6 кг 225 г
Капуста кольраби – 3 кг 390 г
Свекла – 1 кг 715 г
Гроздь винограда – 1 кг 650 г
Огурец – 1 кг 455 г
Картофель – 800 г
Морковь – 765 г
Баклажан – 610 г
Груша – 460 г
Яблоко – 420 г
Если у кого-то из читателей на собственном участке овощи и фрукты бывают больше, рекомендуем на следующий год принести их на «Спожинки» и выставить на конкурс.
ИСТОЧНИК KP.RU