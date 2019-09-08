Рязанское село заняло третье место в списке веселых названий России

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-08T16:54:08+03:00

Перечень для голосования, который предлагался интернет-пользователям. Село-победитель отмечено звездочкой

Голосование проводилось на российском интернет-портале с расписаниями транспорта

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Село Сново-Здорово Шацкого района Рязанской области заняло третье место в списке веселых географических названий, который составили посетители интернет-портала с расписаниями для любителей путешествовать.

Обошли рязанцев, заняв первые два места деревня Муходеровка в Белгородской области и липецкие Большие Хомяки. После рязанского села Сново-Здорово на четвертой строчке расположилась тамбовская Иноземная духовка. Также в десятке – село Добрые Пчелы Захаровского района Рязанской области.

Сново-Здорово, как вспоминают его жители, едва сохранило свое название в 1960-е годы – тогда населенный пункт хотели переименовать в Сухово – в честь родившегося там Героя Советского Союза, сапера Василия Сухова.

ИСТОЧНИК KP.RU