2019-09-08T15:39:06+03:00
Общество

На фестивале «Спожинки» в Рязани дегустировали лучшую еду региона

В павильонах районов Рязанской области и хозяйств-производителей можно было бесплатно угоститься продуктами
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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От изобилия продукции сельского хозяйства ломились столыОт изобилия продукции сельского хозяйства ломились столыФото: Владимир ФРОЛОВ
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7 сентября в Рязани на стадионе агротехнологического университета вдоль улицы Крупской прошел фестиваль «Спожинки» – праздник урожая. Труженики сельского хозяйства со всех районов области свезли в областной центр свои лучшие достижения: овощи, фрукты, хлебные , молочные и мясные изделия. Демонстрировали также мелкий скот, лошадей и сельскохозяйственные машины разных производителей.

Собственные продукты фермеров пользовались большой популярностью Фото: Владимир ФРОЛОВ

Собственные продукты фермеров пользовались большой популярностьюФото: Владимир ФРОЛОВ

Главным развлечением для горожан стали предлагаемые дегустации продукции разных сельхозпредприятий, комбинатов и заводов. Часть их продукции продавалась по сниженным (по сравнению с магазинными) ценам, а часть вообще предлагалась на дегустацию. Пройдя вдоль ряда палаток, можно было попробовать и сыра, и творога, и молока, и колбасы, и печенья с караваями.

Продовольствие на «Спожинки» привозили изо всех районов области Фото: Владимир ФРОЛОВ

Продовольствие на «Спожинки» привозили изо всех районов областиФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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