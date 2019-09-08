На фестивале «Спожинки» в Рязани дегустировали лучшую еду региона
7 сентября в Рязани на стадионе агротехнологического университета вдоль улицы Крупской прошел фестиваль «Спожинки» – праздник урожая. Труженики сельского хозяйства со всех районов области свезли в областной центр свои лучшие достижения: овощи, фрукты, хлебные , молочные и мясные изделия. Демонстрировали также мелкий скот, лошадей и сельскохозяйственные машины разных производителей.
Собственные продукты фермеров пользовались большой популярностьюФото: Владимир ФРОЛОВ
Главным развлечением для горожан стали предлагаемые дегустации продукции разных сельхозпредприятий, комбинатов и заводов. Часть их продукции продавалась по сниженным (по сравнению с магазинными) ценам, а часть вообще предлагалась на дегустацию. Пройдя вдоль ряда палаток, можно было попробовать и сыра, и творога, и молока, и колбасы, и печенья с караваями.
Продовольствие на «Спожинки» привозили изо всех районов областиФото: Владимир ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU