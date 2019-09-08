9 сентября утром в Рязанской области снова ожидается туман

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-08T14:53:07+03:00

Первый месяц осени в регионе продолжается с погодой почти без осадков

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Прогноз погоды на понедельник, 9 сентября, сделанный Рязанским центром гидрометеорологической службы, опубликовало управление МЧС по Рязанской области.

В Рязани и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, которого стоит опасаться водителям, любящим большие скорости на загородных дорогах. Ветер переменный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +7 до +12ºС, а днем от +20 до +25ºС.

Естественный радиационный фон 0,12 мкЗв/час. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, экологическая обстановка – устойчивая.

ИСТОЧНИК KP.RU