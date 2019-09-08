В Рязани на Северной окружной дороге столкнулись два автомобиля
Авария произошла 8 сентября около 7:30 в районе подъемного моста через Трубеж
Столкнувшиеся автомобили получили сильные повреждения
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Около 7:30 утра в воскресенье на Северной окружной дороге около подъемного моста через Трубеж произошла автоавария. На полосе движения со стороны Муромского шоссе в сторону Борок и Канищева столкнулись две легковых автомашины.
По рассказам очевидцев в интернет-паблике, «Лада приора» догнала затормозившую иномарку и врезалась в ее багажник. Автомобили сильно повреждены.
Движение по Северной окружной дороге из-за этой автоаварии было затруднено в сторону Канищева около получаса.
ИСТОЧНИК KP.RU