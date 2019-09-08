2019-09-08T13:45:44+03:00
Происшествия

В Рязани на Северной окружной дороге столкнулись два автомобиля

Авария произошла 8 сентября около 7:30 в районе подъемного моста через Трубеж
Сергей ЮРЧЕНКО
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Столкнувшиеся автомобили получили сильные поврежденияСтолкнувшиеся автомобили получили сильные повреждения
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Около 7:30 утра в воскресенье на Северной окружной дороге около подъемного моста через Трубеж произошла автоавария. На полосе движения со стороны Муромского шоссе в сторону Борок и Канищева столкнулись две легковых автомашины.

По рассказам очевидцев в интернет-паблике, «Лада приора» догнала затормозившую иномарку и врезалась в ее багажник. Автомобили сильно повреждены.

Движение по Северной окружной дороге из-за этой автоаварии было затруднено в сторону Канищева около получаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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