Целый район Рязани остался без холодной воды

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-08T12:12:25+03:00

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С 10:00 на юго-западной окраине Рязани прекращена подача холодной воды в ряд жилых домов. Отключение произошло из-за аварии в районе Октябрьский городок возле дома 22, где уже идут ремонтные работы.

Водоснабжения лишились дома Октябрьского городка под номерами 8, 10, 12, 15, 16, 24 и 24а в частном секторе, а также дома 9, 11, 14, 23, 23а, 26, 27, 28, 22 и 32. Бригада муниципального предприятия «Водоканал» оперативно прибыла на место аварии. О том, когда водоснабжение будет восстановлено, пресс-служба администрации Рязани обещает сообщить дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU