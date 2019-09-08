Определены даты рязанского фестиваля воздухоплавания «Небо России - 2020»

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-08T12:20:00+03:00

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Стали известны даты проведения международного фестиваля воздухоплавания «Небо России – 2020». Праздник тепловых аэростатов пройдет в следующем году с 19 по 23 августа.

Если в этом году в рамках фестиваля, партнером которого выступила Ново-Рязанская ТЭЦ, аэронавты разыграли Кубок страны по воздухоплавательному спорту, то в следующем – формат праздника изменится на более «зрительский».

В год тридцатилетия фестиваля – напомним, что первый фестиваль «Небо России» прошел в 1990 году – организаторы хотят, как можно большее количество рязанцев и гостей города приобщить к этому прекрасному виду спорта. Предполагается, что вечером 19 августа 2020 года состоится открытие фестиваля на площадке у кремля, а 22 августа на Ореховом озере пройдет большой праздник с подъемами аэростатов, живой музыкой, развлечениями и, конечно же, вечерним свечением. Также все полеты в рамках фестиваля будут привязаны к Рязани и ее окрестностям с тем, чтобы воздушные шары всегда были над головами горожан!

В честь 30-летия фестиваля, организаторы хотят собрать в нашем городе 30 тепловых аэростатов!

Фото с фестиваля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU