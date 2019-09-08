2019-09-08T11:40:05+03:00
Происшествия

В Канищеве насмерть разбился 19-летний рязанец, выпав с балкона

Одна из версий, которую отрабатывают следователи, несчастный случай
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В настоящее время следователи Московского МСО Рязани проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти.В настоящее время следователи Московского МСО Рязани проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В ночь на 8 сентября с балкона дома на 8 этаже по улице Интернациональной выпал молодой человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в Следственном управлении СК России по Рязанской области.

От сильнейших травм, полученных в результате падения, 19-летний парень погиб на месте.

В настоящее время следователи Московского МСО Рязани проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти, а также все обстоятельства произошедшего. Но уже известно, что молодой человек жил в квартире на восьмом этаже с девушкой, и никаких конфликтов или ссор между ними не было. Одна рассматриваемых причин падения – несчастный случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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