2019-09-08T09:53:43+03:00
Общество

8 сентября в 12 районах и 1 городе Рязанской области проходят выборы

Избиратели голосуют за кандидатов в депутаты местных органов власти и глав муниципальных образований
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Сельчане и горожане определяются с руководителями ближайшего к ним местного самоуправленияСельчане и горожане определяются с руководителями ближайшего к ним местного самоуправленияФото: Владимир ФРОЛОВ
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В Рязанской области 8 сентября проходит голосование на 123 избирательных участках. В 41 округе граждане будут выбирать депутатов местных представительных собраний, а в 27 округах – глав муниципальных образований.

Комиссии работают в 12 районах региона – Захаровском, Касимовском, Милославском, Михайловском, Путятинском, Рыбновском, Рязанском, Сапожковском, Сараевском, Скопинском, Спасском, Кораблинском, а также в городе Касимове.

Самое большое количество выборов приходится на Рыбновский (главы 4 поселений и депутаты 9 поселений) и Касимовский (главы и депутаты 14 поселений) районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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