2019-09-08T01:20:48+03:00
Происшествия

На сильном пожаре в Спасском районе обгорел мужчина

От дачного дома остались только кирпичные стены, пострадавшего госпитализировали
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Днем 6 сентября в селе Петровичи Спасского района произошел пожар, сообщает издательство «Пресса». Загорелся дачный кирпичный дом с пристроенным гаражом.

«Сын хозяйки был во дворе и заметил через окно языки пламени внутри дома через. Он попытался войти в дом и получил ожоги плеча и спины», - говорится в сообщении.

На тушение выезжали два пожарных расчета, но от дачного дома остались только кирпичные стены, железный гараж деформировался от пламени.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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