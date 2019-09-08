На сильном пожаре в Спасском районе обгорел мужчина
Днем 6 сентября в селе Петровичи Спасского района произошел пожар, сообщает издательство «Пресса». Загорелся дачный кирпичный дом с пристроенным гаражом.
«Сын хозяйки был во дворе и заметил через окно языки пламени внутри дома через. Он попытался войти в дом и получил ожоги плеча и спины», - говорится в сообщении.
На тушение выезжали два пожарных расчета, но от дачного дома остались только кирпичные стены, железный гараж деформировался от пламени.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
Фото: издательство "Пресса".
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ИСТОЧНИК KP.RU