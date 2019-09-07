В Рязани неизвестные под видом сотрудников МЧС торгуют огнетушителями

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-07T16:35:08+03:00

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В Рязани неизвестные, представляясь сотрудниками МЧС, проводят с жителями многоквартирных домов инструктажи о мерах пожарной безопасности и предлагают им купить огнетушители, пожарные извещатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

«Инспекторы Государственного пожарного надзора действительно ведут профилактическую деятельность, во время которой, в том числе, проводятся инструктажи, беседы и сходы с гражданами. Однако, вся работа проводится на безвозмездной основе, то есть плата не берется. Тем более при проведении таких мероприятий сотрудники МЧС не занимаются продажей какой-либо продукции», - предупреждают в ведомстве.

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Есть ли в этом вина сотрудников МЧС? Тренировка проводилась по распоряжению главы региона (читаем и смотрим видео).

ИСТОЧНИК KP.RU