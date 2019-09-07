2019-09-07T16:35:08+03:00
Общество

В Рязани неизвестные под видом сотрудников МЧС торгуют огнетушителями

Продавцы встречаются с жителями многоквартирных домов, проводят инструктажи и предлагают платные услуги
Поделиться:
Официально: МЧС не занимаются продажей какой-либо продукции.Официально: МЧС не занимаются продажей какой-либо продукции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Рязани неизвестные, представляясь сотрудниками МЧС, проводят с жителями многоквартирных домов инструктажи о мерах пожарной безопасности и предлагают им купить огнетушители, пожарные извещатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

«Инспекторы Государственного пожарного надзора действительно ведут профилактическую деятельность, во время которой, в том числе, проводятся инструктажи, беседы и сходы с гражданами. Однако, вся работа проводится на безвозмездной основе, то есть плата не берется. Тем более при проведении таких мероприятий сотрудники МЧС не занимаются продажей какой-либо продукции», - предупреждают в ведомстве.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В ходе тренировки пожарные залили пять этажей в новенькой 25-этажке

Есть ли в этом вина сотрудников МЧС? Тренировка проводилась по распоряжению главы региона (читаем и смотрим видео).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24