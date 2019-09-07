Рязанец показал силу русской бани в Норвегии

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-07T14:29:05+03:00

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В норвежском городе Ларвик прошел отборочный тур чемпионата мира по банному искусству. Единственным представителем России на соревнованиях стал банщик из Рязани Сергей Дебенок, сообщает портал UZRF.

В Норвегию съехались профессионалы со всего мира, чтобы поучаствовать в отборочном туре мирового чемпионата Herbal-SPA, который пройдет в Голландии.

«Выступление команды с постсоветского пространства прошло вне конкурсного отбора. Демонстрация славянских исконных традиций, новых и необычных для европейцев, стало миссией и целью нашей делегации», - говорится в сообщении.

Традиция русского парения, которую продемонстрировал Сергей Дебенок, стала открытием для участников норвежского конкурса.

По словам рязанского банщика, главным для него было, развеять европейское представление о русской бане, непременными атрибутами которой за границей считают водку, женщин и черную икру.

— Русская баня — это пласт традиций, дошедший до нас из глубокой древности, практика очищения души и тела, способ перерождения человека в новом и лучшем качестве. Именно это я старался донести до коллег из разных стран и участников банного шоу, — отметил Сергей Дебенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU