2019-09-07T10:17:32+03:00
Происшествия

В Рязани отдыхающие устроили пожар в Фефеловом бору

Горела не только трава, но и деревья. Очевидцы выложили видео
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Фото: группа "Рязань".Фото: группа "Рязань".
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Вечером 6 сентября в Фефеловом бору за микрорайоном Канищево загорелся лес. Видео с места происшествия выложили в группе «Рязань».

«Сегодня мы тушили пожар, который оставили после себя недобросовестные граждане – мужчина и женщина на Land Cruiser 200, уехавшие примерно в 17:00. Вызвали пожарных, муж начал обкапывать, чтобы огонь не распространился. Будьте людьми, сволочи, оно ж вам вернется», - говорится в сообщении.

Отдыхающие рязанцы подожгли Фефелов бор.

Судя по кадрам видеозаписи, на место происшествия действительно приехали пожарные и приступили к тушению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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