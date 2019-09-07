В Рязани отдыхающие устроили пожар в Фефеловом бору
Вечером 6 сентября в Фефеловом бору за микрорайоном Канищево загорелся лес. Видео с места происшествия выложили в группе «Рязань».
«Сегодня мы тушили пожар, который оставили после себя недобросовестные граждане – мужчина и женщина на Land Cruiser 200, уехавшие примерно в 17:00. Вызвали пожарных, муж начал обкапывать, чтобы огонь не распространился. Будьте людьми, сволочи, оно ж вам вернется», - говорится в сообщении.
Отдыхающие рязанцы подожгли Фефелов бор.
Судя по кадрам видеозаписи, на место происшествия действительно приехали пожарные и приступили к тушению.
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ИСТОЧНИК KP.RU