В Рязани отдыхающие устроили пожар в Фефеловом бору

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-07T10:17:32+03:00

Горела не только трава, но и деревья. Очевидцы выложили видео

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Вечером 6 сентября в Фефеловом бору за микрорайоном Канищево загорелся лес. Видео с места происшествия выложили в группе «Рязань».

«Сегодня мы тушили пожар, который оставили после себя недобросовестные граждане – мужчина и женщина на Land Cruiser 200, уехавшие примерно в 17:00. Вызвали пожарных, муж начал обкапывать, чтобы огонь не распространился. Будьте людьми, сволочи, оно ж вам вернется», - говорится в сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/730635" frameborder="0"></iframe> Отдыхающие рязанцы подожгли Фефелов бор.

Судя по кадрам видеозаписи, на место происшествия действительно приехали пожарные и приступили к тушению.

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ИСТОЧНИК KP.RU