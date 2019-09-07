2019-09-07T08:59:45+03:00
Происшествия

В Клепиковском районе завершились поиски ушедшего в лес пенсионера

Пенсионер из села Белое не выходил на связь с минувшего четверга
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Фото: "Лиза Алерт".Фото: "Лиза Алерт".
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В Рязанской области завершились поиски 67-летнего жителя села Белое Клепиковского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Напомним, пенсионер 5 сентября ушел в лес, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

Спустя сутки мужчину нашли живым волонтеры поисково-спасательного отряда.

«Вы видели, во сколько была запущена рассылка. Четыре человека, которые не входят в отряд, оперативно отреагировали на нее и тоже выехали на помощь. Очень здорово, что есть неравнодушные люди», - отметили активисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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