В Клепиковском районе завершились поиски ушедшего в лес пенсионера
В Рязанской области завершились поиски 67-летнего жителя села Белое Клепиковского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Напомним, пенсионер 5 сентября ушел в лес, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.
Спустя сутки мужчину нашли живым волонтеры поисково-спасательного отряда.
«Вы видели, во сколько была запущена рассылка. Четыре человека, которые не входят в отряд, оперативно отреагировали на нее и тоже выехали на помощь. Очень здорово, что есть неравнодушные люди», - отметили активисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU