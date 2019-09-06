2019-09-06T18:40:19+03:00
Происшествия

Двое рязанских парней расплачивались в магазинах чужой картой

Студенты нашли кредитку на улице и успели потратить более трех тысяч рублей
Константин МОГИЛИН
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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Двое рязанских студентов, одному из которых еще не исполнилось и 18 лет, украли деньги с чужого банковского счета. Об этом сообщает СУ Следственного комитета по региону.

Парни нашли на улице банковскую карту, но вместо того, чтобы сдать его в кредитное учреждение или попытаться найти владельца, они принялись тратить с нее деньги. Молодые люди расплачивались кредиткой в продуктовых магазинах бесконтактным способом. Совершая незначительные покупки на сумму не требующую введения пин-кода. Пока хозяин карты ее не заблокировал, студенты успели потратить более трех тысяч рублей.

Владелец карты обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего злоумышленников нашли.

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За кражу 62 тысяч рублей теперь придется отвечать (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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