2019-09-06T18:04:11+03:00
Общество

Префектурам Рязани поручили следить за заброшенными и ветхими строениями

В них часто происходят пожары, в том числе с жертвами
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
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В Рязани провели рейд по заброшенным и ветхим строениям. Именно в них, судя по результатам проверок, происходит большая часть пожаров, в том числе с жертвами.

- Погибшие люди курили, употребляли спиртные напитки и вели асоциальный образ жизни, - пишет admrzn.ru.

То, что подобные территории завалены мусором, усложняет задачу пожарным – требуется больше техники и личного состава. Поэтому для профилактики такого рода ЧП префектурам поручили обследовать территории для выявления зон риска и следить за потенциально опасными объектами.

В частности, комиссия под руководством и.о. замглавы администрации Рязани Владимира Бурмистрова обследовала участок на улице Гражданской, где недавно горели бесхозные постройки.

- Центр города - и такое безобразие. Необходимо привести территорию в надлежащее состояние и не допускать таких ситуаций в дальнейшем, - сказал Бурмистров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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