В Рязани впервые пройдет пивной фестиваль «Гуляка»
Праздник пройдет в следующую субботу в баре на улице Почтовой
Фото: пивоварня "Старый завод".
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14 сентября в Рязани впервые пройдет пивной фестиваль «Гуляка». В программе — пиво, медовуха, сидр в большом количестве, живая музыка, розыгрыш призов и много-много других удовольствий!
Пройдет фестиваль в баре Alter Brauch на улице Почтовой, 54.
На пивной праздник можно приходить уже к 14:00. Закрытие фестиваля в 02:00.
Для участия в фестивале необходимо приобрести купоны в баре Alter Brauch либо в фирменных торговых точках.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Забронировать участие на фестивале можно по телефонам:
+ 7 (930) 877 27 28;
+ 7 (930) 878 55 35.
Возрастной ценз фестиваля строго 18+
Фото: пивоварня "Старый завод".
ИСТОЧНИК KP.RU