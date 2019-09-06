СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-06T17:16:06+03:00

Праздник пройдет в следующую субботу в баре на улице Почтовой

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14 сентября в Рязани впервые пройдет пивной фестиваль «Гуляка». В программе — пиво, медовуха, сидр в большом количестве, живая музыка, розыгрыш призов и много-много других удовольствий!

Пройдет фестиваль в баре Alter Brauch на улице Почтовой, 54.

На пивной праздник можно приходить уже к 14:00. Закрытие фестиваля в 02:00.

Для участия в фестивале необходимо приобрести купоны в баре Alter Brauch либо в фирменных торговых точках.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Забронировать участие на фестивале можно по телефонам:

+ 7 (930) 877 27 28;

+ 7 (930) 878 55 35.

Возрастной ценз фестиваля строго 18+

Фото: пивоварня "Старый завод".

ИСТОЧНИК KP.RU