Все на выборы! Призыв КПРФ к Единому дню голосования 8 сентября

СЕГОДНЯ 16:56 2019-09-06T16:56:48+03:00

Единственный интерес для правящей верхушки – набить за наш счет карманы, и вывести капитал в безопасные оффшоры. Станем ли мы это терпеть дальше?

Изменить размер текста: A A

Дорогие друзья! Каждый год в период избирательной кампании мы с вами слышим: «Я не пойду на выборы», «Мой голос ничего не значит», «Все решено за нас», «Результаты выборов предсказуемы». СМИ, интернет и социальные сети пестрят скрытыми и явными призывами в Единый день голосования остаться дома и не участвовать в выборах. Для чего это делается?

Не ходить на выборы вас призывают те, кому не выгодны перемены. Для этих людей очень удобно, чтобы голосовать приходили лишь подконтрольные им пенсионеры и «бюджетники». Они страшно боятся, что на избирательных участках появимся мы – молодые граждане России.

На наших глазах каждый день расхищают богатства нашей Родины. Горят сибирские леса, целые регионы превращают в мусорные свалки. Каждый год закрываются школы, больницы, поликлиники, сокращаются бюджетные места в ВУЗах. Единственный интерес для правящей верхушки – набить за наш счет карманы, и вывести капитал в безопасные оффшоры. Станем ли мы это терпеть дальше?

Друзья! Мы обращаемся к вам: 8 сентября приходите на избирательные участки и голосуйте. Записывайтесь наблюдателями, не дайте себя обмануть провластным силам и кандидатам-спойлерам. Не дайте украсть ваши голоса.

Поддержите достойных кандидатов – представителей Коммунистической партии Российской Федерации и Ленинского комсомола. Будьте уверены – то, что вы делаете сегодня, будет иметь колоссальное значение для вашего завтра!

До 8 сентября остаются считанные дни. Будет ли это обычный выходной день, или день, когда молодежь сможет громко заявить власти свою позицию и начать строить новую жизнь? Это зависит только от нас с вами!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU