Рязань определится с мэром города 10 сентября

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-06T15:46:54+03:00

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10 сентября на внеочередном заседании Рязанской городской Думы депутаты наконец-то выберут главу администрации Рязани. Напомним, что полноценного сити-менеджера у областного центра нет больше двух лет, а занимавший это кресло Сергей Карабасов всего лишь исполнял обязанности.

До финала конкурса на должность главы добирались лишь двое кандидатов - заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичев и исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина.

Напомним, ранее из гонки за кресло сити-менеджера, выбыли шесть кандидатов, у которых нашли различенные нарушения: неправильно оформленные анкеты, неполные сведения о себе и прочее.

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ИСТОЧНИК KP.RU