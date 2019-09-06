Рязанскому заводу «Красное знамя» исполнился 101 год

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-06T14:57:00+03:00

Предприятие успешно перешагнуло рубеж веков и продолжает работать на благо региона и страны

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6 сентября рабочие и руководители завода «Красное знамя» отмечают очередную годовщину предприятия. Ровно 101 год назад в Рязани был основан Государственный Древообделочный завод, ставший начальным этапом в становлении «Красного знамени».

Сегодня предприятие представляет собой единый научно-производственный технологический комплекс, объединяющий опытно-конструкторские подразделения и собственную производственную базу. Основными видами деятельности завода являются разработка, изготовление, реализации и обслуживание высокоточной радиоэлектронной аппаратуры.

Коллектив «Комсомольской правды» поздравляет сотрудников «Красного знамени» с годовщиной и желает в новом столетии только наращивать объемы производства, реализовать все намеченные проекты, сохранить и приумножить надежных партнеров, и как итог - дальнейшего стабильного развития!

ИСТОЧНИК KP.RU