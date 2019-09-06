Продававшего телефон по объявлению рязанца обманули гастролеры

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-06T14:56:22+03:00

Они перевозили фальшивые 5-тысячные купюры, ими и расплатились

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Пойманы распространители фальшивых купюр, совершившие преступление в Рязанской области. Ими оказались два оренбуржца, которые решили пристроить две 5-тысячные купюры, купив в городе на Оке сотовый телефон.

Это подержанное устройство 23-летний рязанец выставил на продажу на сайте объявлений. Полученные за товар деньги он решил потратить в супермаркете, но обнаружил, что банкноты - с признаками подделки, и обратился в полицию.

Получив описание автомобиля и госномер, оперативники разослали ориентировку в соседние регионы. Вскоре искомый ВАЗ-2110 увидели двигающимся в сторону Пензенской области и остановили, а находившихся в салоне 22-летних приуральцев задержали. В машине было еще 10 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU