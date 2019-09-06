Чиновники будут публично отчитываться перед рязанцами
Губернатор на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал опрос: «Нужны ли публичные отчеты представителей власти перед людьми?» Поводом для такого опроса послужила встреча с директорами рязанских школ.
«Сегодня еще раз убедился, что реальное, живое общение всегда важнее и полезнее. Друзья, я постоянно читаю ваши комментарии и понимаю всю необходимость открытого диалога с властью. Поэтому я предлагаю: сделать подобные встречи регулярными, а нашим региональным зампредам и профильным министрам публично отчитываться перед людьми, в режиме живого диалога. Сделаем так, чтобы на такие отчеты смогли прийти все желающие со своими вопросами и проблемами», - говорится в сообщении.
В качестве ответов губернатор предложил следующие варианты ответа:
- Да, необходимы;
- Нет, это не интересно рязанцам;
- Затрудняюсь ответить.
По результатам голосования буде принято соответствующее решение.
Отметим, что к настоящему моменту подавляющее большинство рязанцев выступило за публичные отчеты.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
«Хотим скейт-парк». Рязанцы голосуют против фонтана за КДЦ «Октябрь»
На сайте администрации города продолжается опрос о судьбе площадки за культурно-досуговым центром (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU