Чиновники будут публично отчитываться перед рязанцами

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-06T12:24:54+03:00

"Сделаем так, чтобы на такие отчеты смогли прийти все желающие со своими вопросами и проблемами", - сказал губернатор. Фото: Евгения ГУСЕВА

В регионе власти намерены вести живой диалог с людьми. Посмотрим, что из этого выйдет

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Губернатор на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал опрос: «Нужны ли публичные отчеты представителей власти перед людьми?» Поводом для такого опроса послужила встреча с директорами рязанских школ.

«Сегодня еще раз убедился, что реальное, живое общение всегда важнее и полезнее. Друзья, я постоянно читаю ваши комментарии и понимаю всю необходимость открытого диалога с властью. Поэтому я предлагаю: сделать подобные встречи регулярными, а нашим региональным зампредам и профильным министрам публично отчитываться перед людьми, в режиме живого диалога. Сделаем так, чтобы на такие отчеты смогли прийти все желающие со своими вопросами и проблемами», - говорится в сообщении.

В качестве ответов губернатор предложил следующие варианты ответа:

- Да, необходимы;

- Нет, это не интересно рязанцам;

- Затрудняюсь ответить.

По результатам голосования буде принято соответствующее решение.

Отметим, что к настоящему моменту подавляющее большинство рязанцев выступило за публичные отчеты.

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На сайте администрации города продолжается опрос о судьбе площадки за культурно-досуговым центром (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU