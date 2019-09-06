В Рязани решат вопрос о реконструкции горевшего в центре города дома
12 сентября в управлении энергетики и ЖКХ города Рязани соберут собственников помещений дома №46 по улице Право-Лыбедской. В 17.00 в актовом зале будет решаться вопрос о его реконструкции. Анонс мероприятия разместила администрация областного центра.
Деревянное здание конца XIX века прежде стояло на расселение и снос, причем произойти это должно было уже минувшим летом. Однако весной 2019-го дом по решению инспекции по охране ОКН включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, что обязывает собственников «обеспечивать сохранность и неизменность облика».
7 августа здание, которое и без того находится в аварийном состоянии и требует немалых вложений, загорелось. К моменту ликвидации пожара пламя успело распространиться на площади 40 кв.м.
ИСТОЧНИК KP.RU