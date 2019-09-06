В Рязани решат вопрос о реконструкции горевшего в центре города дома

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-06T09:19:35+03:00

Собственников, которые теперь живут в объекте культурного наследия, пригласили в управление энергетики и ЖКХ

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12 сентября в управлении энергетики и ЖКХ города Рязани соберут собственников помещений дома №46 по улице Право-Лыбедской. В 17.00 в актовом зале будет решаться вопрос о его реконструкции. Анонс мероприятия разместила администрация областного центра.

Деревянное здание конца XIX века прежде стояло на расселение и снос, причем произойти это должно было уже минувшим летом. Однако весной 2019-го дом по решению инспекции по охране ОКН включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, что обязывает собственников «обеспечивать сохранность и неизменность облика».

7 августа здание, которое и без того находится в аварийном состоянии и требует немалых вложений, загорелось. К моменту ликвидации пожара пламя успело распространиться на площади 40 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU