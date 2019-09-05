В рязанском ЦБ рассказали о грядущих изменениях на рынке ипотеки

СЕГОДНЯ 18:37 2019-09-05T18:37:24+03:00

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С 1 октября вступают в силу изменения в действующее законодательство, направленные на наведение порядка на рынке микрокредитования. Так, ипотеку со следующего месяца смогут выдавать исключительно профессиональные кредиторы: это кредитные организации, МФО, КПК, СКПК, находящиеся под надзором Банка России, Росвоенипотеки и уполномоченных Дом.рф организаций (перечень таких организаций публикуется на сайте Дом.рф).

По словам заместителя управляющего рязанского отделения Центрального банка России Сергея Никонорова, вне закона оказывается деятельность по выдаче ипотечных займов нелегальными кредиторами:

- Кроме того, остается возможность выдачи ипотеки сотрудникам, когда средства предоставляет работодатель. Но только своим сотрудникам, нельзя кредитовать людей со стороны.

Также с 1 ноября у микрофинансовых организаций исчезает право выдавать потребительские займы под залог жилья. Т.е. если в такой компании вам предлагают подписать договор, в котором недвижимость является залогом, высока вероятность, что перед вами мошенники, желающие обманом получить ваши жилые квадратные метры.

ИСТОЧНИК KP.RU