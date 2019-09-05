К 30-летию Прио-Внешторгбанк провел ребрендинг всех своих офисов

СЕГОДНЯ 18:21 2019-09-05T18:22:53+03:00

Качество обслуживания, перемены в интерьере заметить и оценить легко. Про технические изменения больше знают сотрудники

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Сегодня, 5 сентября, после ремонта открылся офис на проезде Завражнова, 5а. Отделение для юридических лиц было обновлено еще в прошлом году, для физических — этим летом. Интерьер выполнен в корпоративном стиле, как и в других офисах сети.

Это первое, на что обратили внимание постоянные клиенты офиса. Чаще всего в этот офис обращаются жители близлежащих домов, а также студенты РязГМУ, которые оплачивают здесь обучение и обменивают валюту. Немало клиентов, которые одновременно обслуживаются как физическое и как юридическое лицо. Елена Стаценко как раз из таких клиентов Приобанка. Еще в 90-х приходила сюда как бухгалтер от предприятия, сейчас уже не работает, но менять банк не планирует. Ценит качество обслуживания.

— Здесь работают очень хорошие и отзывчивые люди, все подробно и понятно объяснят, — говорит Елена Валентиновна.

Качество обслуживания, перемены в интерьере заметить и оценить легко. Про технические изменения больше знают сотрудники.

— Помимо интерьера изменилась цифровая «начинка» офисов. Мы поменяли программно-аппаратные комплексы, которые позволяют оперативнее обслуживать клиентов и использовать ставшие более привычными технологии управления очередями; быстрее, качественнее и безошибочно совершать операции, — подчеркнул заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка Геннадий Дронов.

С открытием этого отделения после ремонта все офисы Прио-Внешторгбанка приведены к единому современному корпоративному стандарту. Оценить красоту и комфорт залов, проверить быстроту и качество обслуживания легко. У офиса удобное расположение - центр города, три минуты ходьбы от площади Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU