Рязанская почта предлагает жителям региона воспользоваться новой услугой

СЕГОДНЯ 17:53 2019-09-05T17:53:29+03:00

Опции сервиса позволят физическим лицам обмениваться с госорганами заказными письмами, которые будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажное письмо

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Любой рязанец — пользователь услуг Почты России может отказаться от бумажных уведомлений от госорганов и взамен начать получать или отправлять письма в электронном виде.

Новые опции сервиса позволят физическим лицам обмениваться с госорганами заказными письмами, которые будут иметь такую же юридическую силу, как и письмо, отправленное на бумажном носителе. Государственный орган, получивший такое электронное заказное письмо, будет обязан ответить на него в течение 30 дней с момента его регистрации.

Отправку электронного письма можно осуществить из личного кабинета на сайте https://zakaznoe.pochta.ru/ с компьютера или мобильного устройства. Письмо будет храниться в личном кабинете, и отправитель сможет проследить его текущий статус в режиме реального времени. Стоимость отправки одного письма составит 60 рублей.

В августе в УФПС Рязанской области по договору с АО «Безопасные Дороги Рязанской области» запущена в рабочем режиме отправка заказных писем об административных правонарушениях, отправляемых ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Рязанской области в электронном виде.

Пользователи портала госуслуг и проставившие согласие в личном кабинете на получение электронных писем могут получать постановления в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU