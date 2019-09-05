Занимаясь дорогами, мы забываем про пешеходов — Беленецкий

СЕГОДНЯ 17:36 2019-09-05T17:36:47+03:00

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В рамках программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в Рязани» на 2016-2022 годы подрядчик компания «Техногрупп» сразу на трех объектах – на улицах Свободы, Спортивной и Гагарина меняет асфальтобетонное покрытие на проезжей части, ремонтирует тротуары и меняет бордюры.

Кроме того, во время ремонта рабочие частично заменят и поставят новые дорожные знаки, нанесут дорожную разметку из термопластика и установят пешеходные ограждения.

Фото: администрация Рязани.

По словам зампред правительства Рязанской области Евгения Беленецкого, к новым проектам будет кардинально другой подход, учитывающий все детали.

- Планируется полностью менять бордюрный камень, делать мощение тротуаров. Зачастую, занимаясь дорогами, мы забываем про пешеходов, а этого быть не должно, – подчеркнул чиновник. - Сейчас мы начали инвентаризацию существующих ливневок, а также участков, на которых ее нет совсем. Это трудоемкий процесс, который требует много времени, но мы обязательно эту работу доведем до конца.

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ИСТОЧНИК KP.RU