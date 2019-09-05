Приобанк снизил в Рязани ставку по ипотеке

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-05T17:47:54+03:00

Наиболее привлекательные ипотечные условия действуют, если первоначальный взнос составляет больше половины от стоимости квартиры или апартаментов

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Центробанк только думает об очередном снижении ключевой ставки, в Приобанке ипотека уже подешевела. С 5 сентября минимальная ставка по кредиту на покупку готового или строящегося жилья — 9,5% годовых.

Взять ипотеку под 9,5% годовых можно как на готовое, так и строящееся жилье, а при желании даже купить еще и машиноместо с кладовкой. Наиболее привлекательные ипотечные условия действуют, если первоначальный взнос составляет больше половины от стоимости квартиры или апартаментов, а получатель ипотеки входит в одну из следующих категорий:

- имеет в Приобанке положительную кредитную историю;

- представляет молодую семью (возраст не старше 35 лет);

- относится к категории бюджетников и госслужащих;

- получает на карту Приобанка зарплату (это условие легко выполнить, даже если сейчас вы пользуетесь картой другого банка).

Минимальный первоначальный взнос — от 15% от стоимости жилья.

Если заемщик покупает жилье, используя материнский капитал, первоначальный взнос вообще может быть нулевым. Важно, чтобы его сумма составляла не меньше 15% от стоимости покупки.

Максимальный возраст заемщика — 70 лет на дату окончания срока кредитного договора.

Срок кредитования — до 20 лет.

Помимо низкой процентной ставки, ипотека в Прио-Внешторгбанке имеет и другие преимущества:

- отсутствие требований по страхованию жизни, скрытых платежей и прочих комиссий;

- бесплатная оценка залога;

- возможность досрочного погашения в день совершения платежа;

- выбор удобного графика погашения.

Уточнить условия можно на сайте Прио-Внешторгбанка в разделе «Кредиты и ипотека» по ссылке или по телефону: 200-003.

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ИСТОЧНИК KP.RU