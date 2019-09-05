2019-09-05T16:05:58+03:00
Происшествия

Во время охоты на уток под Рязанью произошла трагедия

От случайного выстрела погиб молодой человек
Поделиться:
Фото: СКР по Рязанской области.Фото: СКР по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Вечером 4 сентября, в среду, неподалеку от села Казарь Рязанского района произошла трагедия. Во время охоты на уток, мужчина, находясь в лодке в компании знакомого, случайно выстрелил из ружья. Увы, выстрел пришелся точно в человека – жителя Рязани 1989 года рождения. От полученной раны он скончался на месте происшествия. Известно, что стрелявший в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Уточняются все детали трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24