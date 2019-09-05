Во время охоты на уток под Рязанью произошла трагедия

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-05T16:05:58+03:00

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Вечером 4 сентября, в среду, неподалеку от села Казарь Рязанского района произошла трагедия. Во время охоты на уток, мужчина, находясь в лодке в компании знакомого, случайно выстрелил из ружья. Увы, выстрел пришелся точно в человека – жителя Рязани 1989 года рождения. От полученной раны он скончался на месте происшествия. Известно, что стрелявший в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Уточняются все детали трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU