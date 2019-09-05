2019-09-05T15:26:59+03:00
Экономика

На 100 гектарах в Рыбновском районе построят вторую очередь тепличного комплекса

Инвестор вовлечет в производство еще 17 гектаров земли
Антон КОНОВАЛОВ
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В сентябре ООО «Рязанские овощи» начнет строительство второй очереди тепличного комплекса в Рыбновском районе. Такая информация прозвучала на встрече губернатора Николая Любимова с гендиректором компании. Пока с 2018 года, когда началась реализация проекта, инвестиции составили 3,77 миллиарда рублей из более чем 12 миллиардов планируемых капитальных затрат.

Вторая очередь комбината займет 17 гектаров. Всего же при выходе предприятия на полную мощность, а это должно произойти в 2021 году, на участке в 100 гектаров появятся теплицы общей площадью 46 гектаров.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что комплекс использует малообъемную технологию выращивания культур, капельную систему полива и питания культур, автоматическое управление микроклиматом теплиц.

Власти региона, в том числе через местную Корпорацию развития, прорабатывают с Минсельхозом РФ вопрос субсидирования проекта и намерены сохранить гарантийную поддержку при кредитовании инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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