2019-09-05T15:14:01+03:00
Общество

«Ростелеком» подвел итоги работы на фестивале «Спасская башня»

По данным организаторов Фестиваля общее количество его участников превысило 1900 человек
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Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
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В Москве завершился XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Как официальный партнёр «Ростелеком» обеспечил бесплатный беспроводной доступ в интернет для гостей и организаторов мероприятия. Специалисты цифрового провайдера установили на Красной площади 30 точек доступа, что позволило покрыть бесшовной сетью Wi-Fi всю территорию проведения Фестиваля. Специальное решение от «Ростелекома» позволило подключаться к бесплатной сети Wi-Fi всем посетителям мероприятия, в том числе иностранным гостям через авторизацию с личных мобильных устройств.

- Мы уже шестой год подряд предоставляем беспроводной интернет «Спасской башне», - рассказывает Дмитрий Ким, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком». - И снова мы обеспечили традиционно качественную связь без неполадок и сбоев. Техническое решение от «Ростелекома» позволило подключаться к Сети шести тысячам пользователей одновременно и свободно перемещаться по площадке Фестиваля, не теряя стабильного соединения. За десять дней праздника гости сгенерировали почти двести гигабайт трафика. Для примера, это около десяти тысяч фотографий или двух суток мобильного видео.

- Завершился Двенадцатый фестиваль «Спасская башня», который подарил москвичам и их гостям целых десять дней замечательной атмосферы праздника. Для них играли военные оркестры из двенадцати стран, среди которых такие редкие гости, как военные оркестры Китая, Японии и даже КНДР, - рассказывает Сергей Смирнов, руководитель Дирекции Фестиваля «Спасская башня». - Были и две международные группы: Кельтский оркестр волынок и барабанов и Команда кельтских танцев. Сотни тысяч зрителей – на трибунах, в Сети и телезрители – активно голосовали за лучшие выступления. Мы признательны «Ростелекому» за качественную связь, благодаря которой люди онлайн делились впечатлениями.

По данным организаторов Фестиваля общее количество его участников превысило 1900 человек, включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижеров, флагоносцев и всадников. На Красную площадь в составе военно-оркестровых и творческих коллективов вышли свыше 1800 человек. Праздник посетили несколько десятков тысяч зрителей и миллионы посмотрели телевизионную трансляцию.

Для реализации проекта «Ростелеком» использовал стандартное решение «Wi-Fi для бизнеса», которое в соответствии с законодательством РФ, предусматривает обязательную идентификацию пользователей. В комплексное решение входят услуга доступа в интернет, сетевое и коммутационное оборудование, личный кабинет пользователя на сайте компании и техническая поддержка. Клиенты избавлены от капитальных затрат на приобретение и содержание оборудования. Для гостевых пользователей реализована простая идентификация по SMS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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