2019-09-05T15:14:09+03:00
Звезды

Хиты и новые песни. Леонид Агутин и Анжелика Варум споют для рязанцев

Концерт пройдет 18 сентября в Филармонии имени Есенина
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Их музыка такая разная: зажигательная, серьезная, романтичная, но всегда настоящая.Их музыка такая разная: зажигательная, серьезная, романтичная, но всегда настоящая.
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18 сентября в рязанской Филармонии имени Есенина состоится концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум при участии группы «Эсперанто» и танцевального коллектива «Лебеди Funk». Он — интеллигентный и брутальный, она — нежное и хрупкое воплощение женственности. На сцене эти две основы мироздания переплетаются, очаровывая и унося зрителя в грезы, в которых правит только любовь и музыка. Их музыка такая разная: зажигательная, серьезная, романтичная, но всегда настоящая.

Рязанцев ждет выступление одного из самых известных музыкантов России и уважаемого наставника шоу «Голос» Леонида Агутина, а также его жены и музы Анжелики Варум, чей самобытный вокал узнаваем с первых нот любым отечественным слушателем.

Гости смогут насладиться любимыми хитами творческого союза, записанными в течение долгих лет успешной карьеры артистов, джазовыми импровизациями любимых хитов – какими их можно услышать только на концертах, а также прозвучат новые композиции с последних альбомов каждого из артистов.

Анжелика Варум и Леонид Агутин подарят нам возможность лишний раз вспомнить о том, что мы умеем чувствовать и на время забыть о суете повседневной жизни! Они умеют говорить о любви так, как никто другой, просто потому, что знают, что это такое.

Концерт состоится 18 сентября в 19:00 в Филармонии.

Билеты можно купить на сайте Кассы.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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