2019-09-05T14:15:24+03:00
Происшествия

Рязанец, оставивший 24-летнего парня умирать на холоде, предстанет перед судом

Его будут судить по статье «Убийство»
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Фото со следственного эксперимента.Фото со следственного эксперимента.
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Скопинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого, в том числе за убийство, 37-летнего жителя Скопинского района. На этот раз рецидивиста вновь обвиняют в убийстве.

Установлено, что 9 февраля этого года в селе Ильинка Скопинского района компания знакомых мужчин распивала спиртное. Как это часто бывает, произошла ссора. В ходе кулачной разборки хозяин дома избил 24-летнего парня, вытащил на улицу, где и оставил умирать. Смерть наступила от переохлаждения.

В настоящее время собрана обширная доказательная база. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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