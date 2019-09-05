2019-09-05T12:24:00+03:00
Происшествия

В райцентре Рыбное ВАЗ-2110 сбил мужчину

ДТП произошло неподалеку от магазина «Пятерочка»
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В среду, 4 сентября, в райцентре Рыбное на улице Большой неподалеку от магазина «Пятерочка» (дом №4) произошло ДТП с участием пешехода. Издательство «Пресса» сообщает, что 76-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 в темноте вовремя не успел заметить человека…

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Областную клиническую больницу Рязани. По данному факту, проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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