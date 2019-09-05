В райцентре Рыбное ВАЗ-2110 сбил мужчину
В среду, 4 сентября, в райцентре Рыбное на улице Большой неподалеку от магазина «Пятерочка» (дом №4) произошло ДТП с участием пешехода. Издательство «Пресса» сообщает, что 76-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 в темноте вовремя не успел заметить человека…
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Областную клиническую больницу Рязани. По данному факту, проводится проверка.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани автомобиль насмерть сбил мужчину. Его личность пока не установлена
Трагическое ДТП произошло поздним вечером на улице Зубковой (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»