В райцентре Рыбное ВАЗ-2110 сбил мужчину

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-05T12:24:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 4 сентября, в райцентре Рыбное на улице Большой неподалеку от магазина «Пятерочка» (дом №4) произошло ДТП с участием пешехода. Издательство «Пресса» сообщает, что 76-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 в темноте вовремя не успел заметить человека…

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Областную клиническую больницу Рязани. По данному факту, проводится проверка.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани автомобиль насмерть сбил мужчину. Его личность пока не установлена

Трагическое ДТП произошло поздним вечером на улице Зубковой (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU