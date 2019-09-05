Ряжский лесник развел наивного предпринимателя
Скопинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении инженера по охране и защите леса Ряжского лесничества, подозреваемого в мошенничестве.
В феврале 2019 года мужчина получил 12 000 рублей от рязанца за проведение в ускоренном режиме отвода лесных делянок по договорам купли-продажи. Но на деле в его должностные обязанности такие полномочия не входили. Также следователи отмечают, что выделение делянок проводится лесничествами бесплатно.
Проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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