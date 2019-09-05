Бывший капитан ХК «Рязань» сменил клуб в КХЛ
Болельщики хоккейного клуба «Рязань» помнят и по-прежнему любят бывшего капитала команды Евгения Чесалина. После замечательного сезона 2015/2016 годов в составе «горожан» Евгений в 2016 году перебрался в КХЛ.
Три сезона он провел за «Автомобилист» из Екатеринбурга – во всех сезонах отметился забитыми шайбами. Новый сезон (2019/2020) в КХЛ Чесалин проведет в составе новосибирской «Сибири». Контракт рассчитан на один год.
Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Евгений Чесалин провел 162 игры, в которых забросил 26 шайб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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