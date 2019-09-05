2019-09-05T11:08:07+03:00
Спорт

Бывший капитан ХК «Рязань» сменил клуб в КХЛ

Из Екатеринбурга Евгений Чесалин перебрался в Новосибирск
Поделиться:
Евгений Чесалин в составе ХК "Рязань".Евгений Чесалин в составе ХК "Рязань".
Изменить размер текста:

Болельщики хоккейного клуба «Рязань» помнят и по-прежнему любят бывшего капитала команды Евгения Чесалина. После замечательного сезона 2015/2016 годов в составе «горожан» Евгений в 2016 году перебрался в КХЛ.

Три сезона он провел за «Автомобилист» из Екатеринбурга – во всех сезонах отметился забитыми шайбами. Новый сезон (2019/2020) в КХЛ Чесалин проведет в составе новосибирской «Сибири». Контракт рассчитан на один год.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Евгений Чесалин провел 162 игры, в которых забросил 26 шайб.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Любой хоккейный болельщик сможет задать вопрос руководству «Рязани»

Состоится неформальная встреча горожан с директором и главным тренером клуба (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязань приехали 40 автобусов с кондиционерами, видеокамерами и Wi-Fi
В Рязани покинул должность директор еще одной школы
«Почему туда не хотят идти?» Вице-губернатор объяснил увольнение директора школы №50
Вице-губернатор предложил начальнику управления образования Рязани покинуть свою должность
В райцентре Рыбное ВАЗ-2110 сбил мужчину
Ряжский лесник развел наивного предпринимателя
Экс-курсант рязанского училища ВДВ должен родному вузу более 460 тыс рублей
Любой хоккейный болельщик сможет задать вопрос руководству «Рязани»
В Рязани закроют два последних киоска проездных билетов
В Рязани не смогли установить личность насмерть сбитого пешехода
На улицах Рыбного выгуливают циркового медведя
На пяти улицах Рязани на весь день отключат холодную воду
Власти Рязани рассказали, сколько потратят денег на «Новогоднюю столицу»
Кинофильм «Сторож», снимавшийся в Рязани, представят 24 октября
Началось благоустройство Зеленого театра в центральном парке Рязани
Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин откроет новую приемную
Детей в рязанском лагере кормили продуктами с пальмовым маслом
Губернатора попросили восстановить в должности директора рязанской школы №50
Владельцам электромобилей дали право на бесплатные парковки в Рязани