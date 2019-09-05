Любой хоккейный болельщик сможет задать вопрос руководству «Рязани»

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-05T10:16:28+03:00

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В четверг, 5 сентября, в 17.00 состоится неформальная встреча болельщиков хоккейного клуба «Рязань» и журналистов с руководством команды. Отвечать на вопросы в преддверии старта нового сезоны будут директор Виталий Злобин и главный тренер Александр Сырцов. Тем, кому не безразлична судьба хоккейной дружины из города на Оке – таких, как минимум, несколько тысяч – смогут из первых уст услышать о планах на ближайший сезон и более отдаленную перспективу.

Также команда презентует новую форму. Встреча состоится в конференц-зале Дворца спорта «Олимпийский» на втором этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU