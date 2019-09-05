В Рязани закроют два последних киоска проездных билетов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-05T10:14:11+03:00

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6 сентября в Рязани закроются два последних киоска по продаже проездных билетов – на остановке «Шереметьево» (Новоселов, 33г) и «Больничный комплекс» (Интернациональная, 3а к.1). Оператор автоматизированной системы оплаты проезда «УмКА» поясняет, что они попросту устарели, и их функцию свыше 1200 пунктов пополнения транспортных карт.

Вместо работавших лишь с 23-го по 5-е числа киосков можно воспользоваться возможностью прямого пополнения через «Роспечать» и «Почту России», а также вариантами с отложенным пополнением (поездка возможна через сутки): банкоматами и терминалами «Сбербанка», «Прио-Внешторгбанка», «Почта Банка». Все эти альтернативы есть в шаговой доступности от указанных адресов.

ИСТОЧНИК KP.RU