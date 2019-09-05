В Рязани не смогли установить личность насмерть сбитого пешехода

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-05T09:20:08+03:00

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Полиция просит откликнуться очевидцев и тех, кто поможет выяснить личность мужчины, сбитого насмерть 2 сентября на улице Зубковой в Рязани. Напомним, в 22.40 у дома 1а он, переходя дорогу по нерегулируемому «пешеходнику», попал под Chevrolet Lanos.

Повторим приметы погибшего: на вид около 60 лет, рост 160-165см, телосложение среднее, волосы рыжие средней длины, лицо овальное, на лице щетина. Одет он был в серо-коричневую куртку, синюю футболку, черные джинсы и черные туфли.

Как сообщает пресс-служба УМВД, с информацией нужно обращаться по телефону (4912) 29-97-56 или по адресу: ул. Фирсова, д. 12, кор. 1.

ИСТОЧНИК KP.RU