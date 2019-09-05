На пяти улицах Рязани на весь день отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 06:45 2019-09-05T06:55:38+03:00

5 сентября в Рязани отключат воду на нескольких улицах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Утром 5 сентября в Рязани отключат воду на нескольких улицах, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонт водопровода.

В четверг с 09:00 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Дзержинского, д. 16, д. 16а, д. 18, д. 24-26, д. 24 корп. 1, д. 30, д. 32;

- ул. Троллейбусный переулок, д. 3, д. 4, д. 6;

- ул. Семена Середы, д. 27;

- ул. Шевченко, д. 18 (д/сад №139).

С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Новаторов, д. 1/4, д. 3.

ИСТОЧНИК KP.RU