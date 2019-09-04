Кинофильм «Сторож», снимавшийся в Рязани, представят 24 октября

СЕГОДНЯ 20:21 2019-09-04T20:21:54+03:00

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В 2018 году в рязанском районе Солотча, на территории тогда закрытого санатория «Сосновый бор» режиссер Юрий быков (автор фильмов «Дурак» и «Завод») снимал фильм «Сторож». Время было выбрано удачно: через несколько месяцев начались работы по восстановлению здравницы. Тем временем завершились монтаж и озвучивание, на 24 октября 2019 года назначена премьера.

По сценарию фильма, его главные герои Стас и Вера решают спрятаться от бывших приятелей в старом заброшенном санатории. Там они встречают сторожа Влада, который тоже хотел бы спокойно жить в одиночестве. В картине снялись актеры Кирилл Пирогов, Владислав Абашин и Алла Юганова. Небольшую роль сыграл и сам режиссер, для которого рязанская земля – родная: он появился на свет в Новомичуринске Пронского района.

ИСТОЧНИК KP.RU