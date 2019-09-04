Началось благоустройство Зеленого театра в центральном парке Рязани

СЕГОДНЯ 19:53 2019-09-04T19:53:09+03:00

«Лес», выросший в открытом зрительном зале, был спилен еще прошлой осенью – теперь наступил черед построек

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Вторую осень подряд в рязанском Центральном парке культуры и отдыха идут работы по возрождению Зеленого театра – открытой летней площадки, созданной еще в середине XX века. В 1960-е годы в зале, рассчитанном на 4 тысячи зрителей, проходили игры «А ну-ка, девушки!» и выступали самодеятельные поэты, а в 1980-е играли рязанские рок-группы. В 1991 году с этой летней сцены впервые перед рязанцами выступил Владимир Жириновский, тогда еще малоизвестный политик.

С 1994 года Зеленый театр был заброшен. Только осенью прошлого года был выпилен «лес», выросший среди поломанных скамеек. Теперь разбирается забор, благоустраивается прилегающая территория. Работы финансируются по программе «Создание комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU