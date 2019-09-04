В Рязани перекрыли улицу Электрозаводскую
Связано это с ремонтными работами на теплотрассе
Фото: архив "КП".
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С 4 сентября из-за ремонта теплотрассы на улице Электрозаводской перекрыли проезжую часть в районе дома №52. Завершить работы и восстановить движение планируется до конца суток воскресенья, 8 сентября.
В пресс-службе администрации Рязани сообщили, что необходимые дорожные знаки установлены, место работ огорожено.К автомобилистам городские власти обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
Ранее, напомним, перекрывался участок проезда Яблочкова. Сроком окончания ремонта значилось 4-е число.
ИСТОЧНИК KP.RU