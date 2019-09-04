В Пронском районе закрыли два животноводческих комплекса

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-04T13:44:11+03:00

Решением Пронского районного суда юридические лица были признаны виновными, их деятельность приостановлена Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Россельхознадзора выяснили, что на предприятиях с нарушениями утилизировали трупы животных

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Рязанский Россельхознадзор проверил два предприятия по содержанию и разведению крупного рогатого скота на территории Пронского района. Проверка выявила нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Решением Пронского районного суда юридические лица были признаны виновными, их деятельность приостановлена. Правда, как отмечают в ведомстве, постановления в законную силу не вступили.

В то же время специалисты Россельхознадзора напоминают, что трупы животных и другие биологические отходы – серьезный источник патогенных микроорганизмов. Беспорядочная утилизация представляет собой большую угрозу для окружающей среды. Подобная ситуация грозит массовым распространением опасных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU