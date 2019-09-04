В Пронском районе закрыли два животноводческих комплекса
Рязанский Россельхознадзор проверил два предприятия по содержанию и разведению крупного рогатого скота на территории Пронского района. Проверка выявила нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
Решением Пронского районного суда юридические лица были признаны виновными, их деятельность приостановлена. Правда, как отмечают в ведомстве, постановления в законную силу не вступили.
В то же время специалисты Россельхознадзора напоминают, что трупы животных и другие биологические отходы – серьезный источник патогенных микроорганизмов. Беспорядочная утилизация представляет собой большую угрозу для окружающей среды. Подобная ситуация грозит массовым распространением опасных инфекций.
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ИСТОЧНИК KP.RU