2019-09-04T14:13:04+03:00
Недвижимость

«Зеленый сад» поможет в проведении праздника «Дом глазами ребенка»

Гостей ждут масса забавных и поучительных конкурсов с призами, бесплатные аттракционы и угощения, увлекательные приключения
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ГК "Зеленый сад".ГК "Зеленый сад".
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В субботу 7 сентября в рязанском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) детей и их родителей ждут на ежегодном городском семейном празднике «Дом глазами ребенка» и большом детском футбольном турнире.

Вот уже четвертый год подряд это познавательное, красочное и веселое представление проводит НП «Рязанская Палата Недвижимости» при поддержке Администрации города Рязани и Правительства Рязанской области, а также крупных банков, страховых, строительных компаний и региональных СМИ. Генеральным партнером праздника выступает Группа компаний «Зеленый сад».

ГК "Зеленый сад".

ГК "Зеленый сад".

В этот раз праздник пройдет в главном рязанском парке на новой площадке. Тут будет масса забавных и поучительных конкурсов с призами, бесплатные аттракционы и угощения, увлекательные приключения и общение с персонажами любимых мультфильмов! Познакомятся ребята с огромным трехголовым драконом – Змеем ГорДынычем и запустят мыльные пузыри в человеческий рост. Порадует гостей праздника зажигательная развлекательная программа с уникальным фаер-шоу без огня. Призами и дипломами будут отмечены лучшие участники большого детского футбольного турнира.

Организаторы праздника приглашают рязанцев посетить 7 сентября городской семейный праздник «Дом глазами ребенка». Он пройдет с 11:00 до 14:00 в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Вход свободный – со стороны улицы Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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