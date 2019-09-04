Дело рязанца, покусавшего полицейского, передано в суд

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-04T12:22:51+03:00

Молодому человеку не понравилось, что его не пускают к подруге

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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего рязанца, обвиняемого в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия ранним утром 9 июня в дежурную часть обратилась жительница одного из домов по улице Мусоргского. Она сообщила, что пьяный мужчина выбивает входную дверь у соседки.

Прибывшие на место сотрудники ППС попытались утихомирить молодого человека. Но он стал с ними ругаться и агрессивно себя вести. Парень несмотря ни на что стремился попасть в квартиру к подруге, а когда полицейский попытался этому помешать, укусил его за левое предплечье.

На стадии следствия рязанец признал вину. Дело уже передали в суд для рассмотрения по существу.

Так как сильных повреждений правоохранитель не получил, покусавшего его парня может ожидать наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU